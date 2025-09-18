Riva Trigoso: al Nautico il ministro gusta le acciughe del Bagnun

Al 65 esimo salone nautico che si è aperto a Genova oltre mille barche ma anche le acciughe Igp prodotte da Mare Mosso di Casarza Ligure ed il Bagnun di Riva Trigoso. Ad apprezzare le gustose acciughe salate offerte da Roberto Trinca e Sandro Farina del Bagnun la ministra del turismo Daniela Santanchè ( nella foto). L’iniziativa è seguita dalla Camera di Commercio di Genova che punta alla rivalutazione dell acciuga salata che da alcuni anni di fatto è sparita dalla Liguria. “Purtroppo negli ultimi anni – spiega Roberto Trinca leader del mercato ittico di Genova e titolare di Mare Mosso- non sono state pescate nel nord Italia acciughe di taglia giusta per essere poste sotto sale. Per fortuna alla fine di agosto alcune lampare hanno fatto buona pesca e allora abbiamo salato, seguendo il rigido protocollo regionale”.

» leggi tutto su www.levantenews.it