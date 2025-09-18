Sabato alla Spezia il Bi+ Pride nazionale

La Rete RABBIT – Rete di Attivismo Bisessuale+ Italiana annuncia ufficialmente la data del prossimo Bi+ Pride nazionale, che si terrà a La Spezia il 20 settembre, in occasione del Mese della Visibilità Bisessuale, con il supporto di Non Una di Meno La Spezia. L’appuntamento è alle 15:30 in Piazza Brin.

“Un’occasione per affermare la presenza e le rivendicazioni delle persone bisessuali, pansessuali e di tutte le persone attratte da più di un genere. Per costruire un mondo oltre i binarismi e i confini, e per dare vita a una vera e propria rivoluzione bi+”.

“Il Bi+ Pride nasce dal basso, rifiuta sponsor e ogni forma di rainbow-washing, e si riconosce come transfemminista, anticapitalista e antisionista. Non è possibile oggi manifestare senza denunciare anche la violenza delle guerre e del genocidio in Palestina, specialmente perché a ospitare la manifestazione è proprio Spezia, città da cui partono armi e tecnologie belliche. Ribadiamo quindi che siamo queer, siamo bi+, e siamo al fianco delle persone queer palestinesi e di tutto il popolo palestinese. Non presteremo le nostre bandiere per nascondere il sangue”.

La marcia sarà un momento di lotta, visibilità e liberazione, per dare voce a una comunità ancora troppo spesso invisibilizzata e per riconoscere che “le rivendicazionj delle persone bi+ non sono subalterne, ma autonome, piene e parte irrinunciabile della lotta LGBTQIA+”.

