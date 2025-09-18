Sampdoria, terza maglia 25/26 ispirata al blu di Genova

La Sampdoria presenta la terza maglia per la stagione 2025/2026. Lo fa a due giorni dall’importante sfida in trasferta contro il Monza, in cui sarà fondamentale trovare i primi punti in campionato. La nuova divisa è un omaggio alle origini genovesi del tessuto del jeans. Qui il video di lancio realizzato dal club.

La terza divisa è un omaggio alla tradizione del territorio e rappresenta una conferma del collegamento esistente tra calcio e moda. Tecnicità e performance sono abbinate a eleganza, design e stile per un abbigliamento indossabile sia in campo sia in ogni momento della giornata.

