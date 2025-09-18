Sestri: votazioni; Francesco Muzio e Nicola Rolando invitano all’astensionismo

Da Francesco Muzio

Muzio Francesco Rolando Nicola ex candidato sindaci Comunicato stampa

Con questo comunicato invitiamo i cittadini a disertare le votazioni perché con questa amministrazione sono solo uno strumento per rafforzare una Giunta risicata nei numeri che cerca solo il consenso x proseguire un cammino che per Noi, se le votazioni andassero deserte, dovrebbero portare alle Dimissioni.

Si sono confrontati prima delle elezioni e durante il loro mandato con le varie associazioni e comitati promettendo ma alla fine portando a termine tutti i progetti della vecchia amministrazione vedi Depuratore con il raddoppiare i del costo della Bonifica, vedi l’asilo di chi si Cambiaso, vedi Regolamento aree cani discusso x un anno intero e alla fine hanno fatto ciò che volevano e i cittadini sono rimasti inascoltati

» leggi tutto su www.levantenews.it