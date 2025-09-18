Settimana Europea della Mobilità, il pedibus e l’urbanistica tattica al centro di due eventi

COMMENTA
Genova. Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, il Comune di Genova ha organizzato due appuntamenti che richiamano il tema di quest’anno, ovvero “Mobilità per tutti”.

Venerdì 19 settembre, a partire dalle 15, in piazza Rolando a Sampierdarena, ci sarà “Genova Street Lab: un mare di novità”, con l’allestimento di un mercatino a cura del Civ dove sarà presente anche un gazebo curato da Avventura Urbana che, oltre a fornire informazioni alla cittadinanza sul progetto Genova Street Lab, realizzato nel quartiere con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, raccoglierà idee e spunti nel quadro del percorso condiviso con il territorio per la messa a terra degli interventi di urbanistica tattica nella zona di via Rolando ed attorno al plesso Salgari per la valorizzazione e la messa in sicurezza dei percorsi Pedibus.

