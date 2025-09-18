Torna il Careed Day di Orientamenti: 150 aziende e oltre 2mila posti di lavoro

Liguria. Sono aperte le iscrizioni per il Career Day di Orientamenti, uno degli eventi più importanti in Italia dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà cinque giornate in cui i partecipanti potranno incontrare le aziende, sostenere colloqui e candidarsi a oltre 2000 posizioni lavorative.

“Il Career Day è un’occasione straordinaria sia per chi cerca lavoro sia per le aziende che faticano a trovare personale qualificato – dichiarano l’assessore alla Formazione Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola –. L’edizione 2025 è la più internazionale di sempre e consolida la Liguria come punto di riferimento in Italia per le politiche attive in chiave occupazionale. Da tre anni organizziamo il Career Day in un momento autonomo rispetto al Festival Orientamenti e i risultati ci danno ragione: oggi l’evento porta in Liguria centinaia di aziende e migliaia di candidati, creando in pochi giorni un contatto diretto e concreto tra domanda e offerta di lavoro e confermando l’impegno della Regione a sostenere chi cerca occupazione e a dare risposte alle imprese”.

