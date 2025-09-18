Tornano i Career Day con 150 aziende, dieci sono internazionali: 2.000 posizioni disponibili

Genova. Torna l’appuntamento con i Career Day di Orientamenti, evento dedicato al mondo del lavoro e all’incontro tra domanda e offerta. Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà cinque giornate in cui i partecipanti potranno incontrare le aziende, sostenere colloqui e candidarsi alle posizioni offerte.

Novità dell’appuntamento, il fatto che sia internazionale: parteciperanno circa 150 aziende, di cui nove europee ( Austria, Belgio, Estonia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia) e una canadese, della regione del Quebec, per un totale di circa 2.000 posizioni lavorative disponibili.

