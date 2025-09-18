Ultimo test match per la CDM Futsal: contro l’Avis Isola finisce 4-1

Campo Ligure. La CDM Futsal chiude il suo precampionato con una vittoria per 4-1 sull’Avis Isola.
La formazione di mister De Jesus impiega un po’ a carburare ma trova la rete del vantaggio con Da Silva che sfrutta un doppio blocco su calcio d’angolo e scarica in rete un mancino sotto l’incrocio. Il pareggio dell’Avis arriva nel breve volgere di qualche minuto, con un diagonale velenoso che batte Juninho. Nella ripresa, la CDM alza i giri del motore e la doppia differenza di categoria inizia a farsi sentire, anche se la formazione gialloblù tiene benissimo il campo.