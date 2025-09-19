Affidati i lavori per il nuovo asilo nido e struttura polivalente di Follo

Sono stati ufficialmente affidati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido e della struttura polivalente “Giuliano Ratti” a Piano di Follo. Il progetto, finanziato con le risorse del PNRR – Piano Asili 2025, permetterà di riconvertire e ricostruire un immobile nel cuore del paese, creando spazi moderni, sicuri e sostenibili per i bambini e per tutta la comunità.

“Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra che ha richiesto impegno, progettazione e determinazione, e rappresenta un investimento concreto nel futuro delle nuove generazioni e nella qualità della vita di tutte le famiglie di Follo – dice la sindaca Rita Mazzi -. L’asilo non sarà solo un luogo educativo, ma un vero punto di riferimento per la crescita e l’inclusione sociale, a beneficio di tutto il territorio”.

