Al via la 33esima edizione di “Puliamo il Mondo” di Legambiente: a Noli impegnati gli alunni delle scuole

puliamo il mondo

Liguria. Torna anche quest’anno Puliamo il mondo, il più importante appuntamento di volontariato ambientale che per la 33esima edizione promuove la cura dell’ambiente, quest’anno all’insegna del motto: “Chi lo ama, lo protegge”.

Si parte venerdì 19 settembre con tante iniziative che vedranno impegnati, in tutta Italia e anche in Liguria, cittadini, associazioni, studenti e insegnanti, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi in un percorso di cittadinanza attiva per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

