Amatori Nuoto Savona in ritiro a Livigno

Dal giorno 8 al 13 settembre si è tenuto il collegiale della squadra agonistica savonese, composta dai Categoria e dagli Esordienti A, accompagnata dai rispettivi allenatori Marco Gaggero e Diego Giacchino, presso Livigno. È stata una settimana basata non solo sulla preparazione in acqua, ma anche colma di spunti tecnici e attività a secco per cominciare al meglio la nuova stagione agonistica ormai alle porte.

La Piscina Aquagranda, centro federale di preparazione olimpica, ha permesso alla squadra di sfruttare la vasca olimpionica da 50 metri in maniera efficace e l’altura (1816 m s.l.m.) ha contribuito a una diversa ossigenazione; fattori molto utili e difficilmente replicabili. Presso l’impianto natatorio, i ragazzi dell’Amatori hanno avuto la fortuna di incontrare Thomas Ceccon, il pluricampione mondiale e olimpico. Incontrare e nuotare vicino ai propri idoli è sempre appagante e stimolante.

