Antonella Di Muzio presenta la collezione primavera-estate, la sfilata di Vernazza sarà proiettata alla Milano Fashion Week

Sabato 27 settembre, la stilista Antonella Di Muzio, firma del beachwear di lusso, presenterà la sua nuova collezione primavera-estate 2026 con un format innovativo: una sfilata ambientata a Vernazza, sulla Terrazza Deck di Gianni Franzi, che sarà proiettata in esclusiva durante la alla Milano Fashion Week, davanti a buyers e operatori internazionali. Una collezione che racconta una donna latina e mediterranea, con richiami al passato che evocano la dominazione spagnola e le estati romantiche della Dolce Vita degli anni Sessanta.

Le riprese coinvolgeranno anche le vie del borgo, con modelle che poseranno tra turisti e abitanti, rendendo Vernazza una passerella a cielo aperto.

Non casuale la scelta della location, visto il profondo legame affettivo tra la stilista e il borgo cinqueterrino.

