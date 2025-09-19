COMMENTA
Antonella Di Muzio presenta la collezione primavera-estate, la sfilata di Vernazza sarà proiettata alla Milano Fashion Week

Antonella Di Muzio

Sabato 27 settembre, la stilista Antonella Di Muzio, firma del beachwear di lusso, presenterà la sua nuova collezione primavera-estate 2026 con un format innovativo: una sfilata ambientata a Vernazza, sulla Terrazza Deck di Gianni Franzi, che sarà proiettata in esclusiva durante la alla Milano Fashion Week, davanti a buyers e operatori internazionali. Una collezione che racconta una donna latina e mediterranea, con richiami al passato che evocano la dominazione spagnola e le estati romantiche della Dolce Vita degli anni Sessanta.
Le riprese coinvolgeranno anche le vie del borgo, con modelle che poseranno tra turisti e abitanti, rendendo Vernazza una passerella a cielo aperto.
Non casuale la scelta della location, visto il profondo legame affettivo tra la stilista e il borgo cinqueterrino.

