Arcola chiede un riconoscimento onorifico per il ruolo della comunità nella lotta di Liberazione

La sindaca Monica Paganini ha inoltrato alla Prefettura la richiesta di concessione di un riconoscimento onorifico al comune di Arcola, per ricordare e onorare la partecipazione attiva della comunità alla lotta di Liberazione e il sacrificio di tanti giovani arcolani, uomini e donne, che hanno dato la vita per i valori di libertà e uguaglianza.

“Dietro questo atto – ha dichiarato la sindaca – c’è la memoria viva di una comunità che, durante la lotta di Liberazione, ha saputo alzare la voce contro l’oppressione. È il sacrificio di tanti giovani arcolani, uomini e donne, che hanno pagato con la vita il loro coraggio. A loro dobbiamo gratitudine eterna: sono le radici della nostra democrazia e la forza del nostro presente di libertà”.

