Avis Porto Venere protagonista, musica e solidarietà alla Villa Romana

L’Avis Porto Venere prosegue il suo impegno nella promozione della donazione di sangue anche attraverso eventi culturali e musicali. Dopo il concerto dedicato a Fabrizio De André lo scorso luglio, che ha visto numerosi nuovi potenziali donatori avvicinarsi alla causa, domenica 21 settembre alle 17 alla Villa Romana del Varignano si terrà il concerto “Ah l’amour! – L’amore in tutte le lingue del mondo” con Valentina Pira (voce) e Leo Ravera (pianoforte). Alle 15:30 sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata alla Villa Romana (su prenotazione: drm-lig.villaromana.varignano@cultura.gov.it – tel. +39 0187 790307). Ingresso libero, senza prenotazione per il concerto.

