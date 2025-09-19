Avis Varazze compie 75 anni: il programma delle celebrazioni

Varazze. L’Avis di Varazze si prepara a festeggiare i suoi primi 75 anni di vita. E lo farà con un’iniziativa volta a “rendere il giusto onore a tutti i donatori e collaboratori che durante tutti questi anni con dedizione e continuità hanno dato il loro contributo per non fare mani mancare il sangue a tutte le persone che sono meno fortunate di noi”.

L’iniziativa si svolgerà la mattina di domenica 28 settembre con le seguenti modalità:

– alle 9 ritrovo partecipanti cortile antistante Palazzo Beato Jacopo (lato via Aurelia), in corso Matteotti (davanti Kursaal Margherita) con accoglienza di consorelle e partecipanti e partenza del corteo con direzione parrocchia di Sant’Ambrogio per la messa (alle 9.30);

– alle 10.30 deposizione di una corona al monumento ai caduti e ricordo per i donatori defunti;

– alle 10.45 partenza del corteo con accompagnamento della Banda Cardinal Cagliero, su via Campana, via Caduti per la libertà, Giardini AVIS, attraversamento verso la passeggiata con direzione Kursaal Margherita;

– alle 11 arrivo al Kursaal Margherita, accoglienza autorità, discorso della presidente, premiazioni dei soci donatori, omaggio consorelle e invitati.

