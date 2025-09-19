Bi+ Pride nazionale alla Spezia, i divieti di transito in vigore nelle ore della manifestazione

Domani, sabato 20 settembre, in occasione del “Mese della visibilità bisessuale”, La Spezia ospiterà il Bi+ Pride nazionale. La manifestazione, con ritrovo alle 15.30 in Piazza Brin, si snoderà poi per le vie cittadine. In occasione della stessa, il Comune ha varato un’ordinanza recante appositi provvedimenti in materia di viabilità. In particolare, dalle ore 15:30 alle ore 19:30 del 20 settembre saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO I VEICOLI E I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE

CORSO CAVOUR, nel tratto compreso tra Via Lamarmora e Viale Garibaldi

VIALE GARIBALDI, nel tratto compreso tra Corso Cavour e Piazza Garibaldi

PIAZZA GARIBALDI

VIA DEL PRIONE, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Via Sforza

VIA SFORZA, nel tratto comprteso tra Via del Prione e Piazza S. Agostino

PIAZZA S. AGOSTINO

PIAZZA DEL BASTIONE

VIA DEL TORRETTO, nel tratto compreso tra Piazza Del Bastione e Via M. D’Azeglio

VIA M. D’AZEGLIO, nel tratto compreso tra Via del Torretto e Piazza Verdi

PIAZZA VERDI

