Caso Chiarotti, il centrodestra in consiglio comunale invia una nota alla prefetta

Genova. “Riteniamo gravissime frasi pronunciate dal consigliere Pd Chiarotti nei confronti di Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia, e implicitamente di tutta la minoranza di centrodestra nell’ultima seduta del consiglio comunale. Affermazioni pesanti che rifiutiamo perché la concitazione del momento a cui si appella Chiarotti nelle sue scuse non è una giustificazione tanto più che lui stesso oggi prova a ribaltare le colpe accusando il centrodestra di continue provocazioni”.

Così in una nota i capigruppo del centrodestra Alessandra Bianchi (FDI), Ilaria Cavo (Noi Moderati-Orgoglio Genova), Pietro Piciocchi (Vince Genova), Paola Bordilli (Lega), Mario Mascia (Forza Italia), Sergio Gambino (Gruppo Misto).

» leggi tutto su www.genova24.it