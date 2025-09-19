Caso Chiarotti, Mascia (Forza Italia): “Evocare piazzale Loreto non è una ca**ata”

Genova. All’indomani del “caso Chiarotti”, con il consigliere comunale del Pd che in aula rossa ha apostrofato Alessandra Bianchi, Fdi, e le opposizioni di centrodestra evocando l’impiccagione di piazzale Loreto («Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta»), il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Mario Mascia interviene chiedendo l’immediato ripristino dell commissione Segre.

“Il consigliere del Partito Democratico Chiarotti derubrica a ca**ata la sua sortita in Sala Rossa, pur di archiviare il caso alla veloce. Per noi evocare un piazzale Loreto per gli oppositori non la è. A noi quelle parole “Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta” hanno fatto gelare il sangue. Chissà cosa ne pensa la segretaria nazionale Elly Schlein, visto che dal Partito Democratico, solitamente molto loquace, nessuna voce e nessuno scudo si sono levati: qui a Genova sembra sia passato l’ordine di scuderia del “giú la testa”. Giorgia Meloni ha detto la sua che è quella di tutti noi: “No all’odio e alla violenza anche verbale”. Il PD di Elly Schlein tace e acconsente? Bisogna ricostituire subito a Genova la Commissione Segre contro odio, intolleranza e antisemitismo”.

