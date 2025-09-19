Celle, l’Osa e il Pai all’attacco: “Inaccettabili abbattimenti di pini e giardini vietati ai cani: il Comune cambi rotta”

Celle Ligure. “Il Comune di Celle Ligure continua a dimostrare quanto sia lontano da una visione moderna, rispettosa e sostenibile della convivenza tra persone, animali e ambiente. La decisione di procedere con l’abbattimento dei pini nei giardinetti delle scuole di via Torre è un atto incomprensibile e inaccettabile”. Lo affermano il Partito Animalista Italiano (PAI) e l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA).

“Gli alberi non sono un ‘arredo’ sacrificabile a piacimento, ma patrimonio naturale, fonte di ossigeno, ombra, biodiversità e benessere per tutta la comunità. In tempi in cui il cambiamento climatico e l’inquinamento urbano dovrebbero spingere le amministrazioni a piantare più alberi e a salvaguardare quelli esistenti, il Comune di Celle Ligure sceglie invece la via opposta: eliminare, impoverire, cementificare”.

