Dalla ristrutturazione alla cultura, Sarzana ospita “La Casa in Piazza”

È stata inaugurata nel pomeriggio in Piazza Luni a Sarzana la rassegna “La Casa in Piazza”, promossa da Confartigianato e ospitata nel cuore del centro storico. Tre giornate di esposizioni, incontri e tavole rotonde per avvicinare cittadini, professionisti e imprese del settore casa, in un dialogo diretto sulle novità di un comparto in costante evoluzione. “Innanzitutto i ringraziamenti alla sindaca di Sarzana che ci ospita, alla Camera di Commercio con la partecipazione di BVLG e a tutte le istituzioni presenti – Regione, Comune, Provincia – che hanno dato il loro patrocinio”, ha dichiarato Paolo Figoli, presidente di Confartigianato durante l’apertura. “Abbiamo voluto riportare qui questo evento perché riteniamo importante far toccare con mano il cuore di queste attività per chi vuole ristrutturare casa. I nostri associati sono qui per dialogare direttamente con i cittadini: dall’energia alle pitturazioni, dalle demolizioni fino alle finiture, per offrire risposte concrete e preventivi chiari”.

