Genoa a Bologna, Vieira: “Sarà difficilissimo, ma noi stiamo crescendo”

Genova. Un punto importante quello di Como, che ha dato fiducia al Genoa, pronto ad affrontare il Bologna domani al Dall’Ara, sabato 20 settembre, alle 15 e nella conferenza pre-gara Vieira spiega: “Il punto ci ha dato fiducia. Sull’aspetto del gioco, siamo sulla strada di quanto fatto nelle altre partite, rispetto al Lecce abbiamo fatto passi avanti. La squadra ha giocato con coraggio, organizzazione, determinazione. Il punto era meritato. Dobbiamo continuare a crescere: su aspetti offensivi e difensivi possiamo fare ancora meglio. Ogni passo avanti è positivo dal mio punto di vista”. Per Vieira i centrocampisti e gli attaccanti stanno facendo un grande lavoro difensivo, per migliorare occorre creare di più e al contempo concedere di meno.

La squadra sta bene fisicamente, ma non solo: “Anche tatticamente volevamo essere alti e aggressivi. Anche se dobbiamo gestire meglio questo periodo. Alla fine abbiamo fatto vedere di essere una squadra difficile da affrontare. E come abbiamo festeggiato il gol anche dalla panchina fa vedere che siamo una squadra. Per passare i momenti difficili ci vogliono la squadra e il giusto atteggiamento e li abbiamo avuti”.

