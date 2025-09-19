“Giornata internati nei campi di concentramento”, medaglia d’onore alla memoria per Andrea Biondo ed Emilio Cozzani

La Legge 13 gennaio 2025 n. 6 ha istituito – per il 20 settembre di ciascun anno – la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale” al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani – militari e civili – internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

In occasione delle iniziative commemorative, si è svolta oggi in Prefettura una cerimonia nel corso della quale il prefetto della Spezia Andrea Cantadori ha consegnato ai parenti le medaglie d’onore alla memoria concesse dal presidente della Repubblica a due cittadini della provincia internati nei campi di concentramento tedeschi nel corso del secondo conflitto mondiale, Andrea Biondo ed Emilio Cozzani.

Biondo, classe 1922, originario della provincia di Messina, venne chiamato alle armi nel 6° Reggimento del Genio civile a Bologna il 16 maggio 1943. Rifiutò di collaborare con i nazisti, e fu fatto prigioniero dai militari tedeschi sul fronte italiano nella città felsinea il 9 settembre 1943. Deportato e costretto al lavoro coatto, fu esposto a condizioni di lavoro disumane in diversi campi di prigionia per sottoufficiali e militari di truppa nella regione militare tedesca Stalag IV campi B, G, F. Liberato dalla prigionia l’8 maggio 1945, fece rientro in patria il 21 Settembre 1945.

Nato a Follo nel 1906, Cozzani venne richiamato alle armi in quanto brigadiere dell’Arma dei Carabinieri. Combatté in Albania fino al settembre del 1943, dove venne catturato dalle truppe naziste e deportato in Germania per essere internato nel campo di prigionia Lager IX A sito a Ziegenhain da cui il 6 ottobre 1944 non si ebbero più notizie e, per tali ragioni, venne dichiarato disperso.

Alla cerimonia sono intervenuti la presidente dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti della Spezia, Doriana Ferrato, e il presidente dell’Associazione nazionale combattenti e reduci della Spezia, Fabio Pini.

