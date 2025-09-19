In corteo per Gaza, la Cgil porta in strada dolore, rabbia e solidarietà. Comiti: “È in corso un genocidio”

Bandiere che sventolano, cori scanditi a gran voce e telefonini di passanti e turisti sguainati per riprendere la scena. Così la Spezia ha vissuto, nel tardo pomeriggio, la manifestazione “Per Gaza” organizzata dalla Cgil. Un lungo corteo, partito poco dopo le 18 da Piazza Brin, ha attraversato le vie dello shopping e il “salotto buono” della città – Corso Cavour, Via Chiodo e Piazza Verdi – per concludersi davanti alla Prefettura. Lì, i partecipanti hanno chiesto simbolicamente al governo Meloni di condannare con fermezza l’attacco in corso e di interrompere qualunque rapporto con Israele.

Secondo gli organizzatori hanno sfilato in duemila, mentre per le forze dell’ordine i manifestanti erano circa 1.500. Numeri che cambiano poco: a intonare “Free free Palestine” e “Free free Gaza” c’erano centinaia di spezzini di tutte le età, che hanno attirato l’attenzione di passanti e turisti, molti dei quali hanno ripreso la scena con lo smartphone per poi condividerla sui social.

