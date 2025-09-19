In Mediateca la XII edizione del premio internazionale “Dino Campana”

Domani, sabato 20 settembre, con inizio alle 10.00, la Mediateca ligure “Sergio Fregoso” della Spezia ospita la premiazione del concorso internazionale di poesia dedicato al poeta Dino Campana. Patrocinato dal Comune, per il quale interverrà l’assessore Manuela Gagliardi, l’evento si tiene per la prima volta alla Spezia “per sottolineare la mediterraneità ligure della quale Dino Campana divenne sommo cantore”, spiegano i promotori. Campana la cui poesia Frammento, che appare nell’agosto del 1915 sulla rivista La voce, è ispirata al suo viaggio per mare tra La Spezia e Genova.

Questa edizione del premio,la XII, sarà nel segno di Pape Gurioli, grande musicista originario di Marradi – come Campagna -, già collaboratore di Jovanotti, Giorgia e Pausini, recentemente scomparso. Per ricordarne il talento gli organizzaton hanno realizzato un cd che contiene con i brani La lupa Chiara e Panchina numero zero, con musica di Gurioli e parole del poeta spezzino Giancarlo Guani con la collaborazione di Angelino Cappelli per le Edizioni Cadetti Boston di Faenza. A interpretarla sarà il soprano Federica Caseti Balucani.

Ma andiamo ai premiati. Alessia Tarantino di Tropea, residente in Svizzera, vince il primo premio con l’opera La veste e si aggiudica anche il II premio speciale per la musicalità “Emilio Betti”. Secondo premio a Paola Baldanai Scalzotto, di Padova, per la poesia Cuor di roccia. Terzo posto ex aequo per Federico del Monaco di Avezzano e Maura Querci di Rapallo. Alla palermitana Lucia Lo Bianco, per la poesia in inglese Dawn of ascese in Gaza, va il premio della sezione internazionale. Diploma di merito della sezione internazionale allo spezzino Giancarlo Guani. Menzioni anche per Ida Cecchi, Lucio Gibin, Grazia Ciampaglione, Francesca Manuelli e Franca Teseo.

Il premio è organizzato da Marradi Free News con la collaborazione di Accademia degli Incamminati, Centro Studi Campaniani “Enrico Consolini”, Opera In-Stabile, Cotidie Legere, Rinascimento Poetico.

L’articolo Dalla ristrutturazione alla cultura, Sarzana ospita “La Casa in Piazza” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com