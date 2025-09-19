Istituti secondari, l’allarme dei genitori di alunni disabili: “Provincia riduce i fondi per gli educatori”. Palazzo Nervi smentisce: “Nessun taglio”

Savona. “La Provincia di Savona nega il ‘diritto allo studio’ ai disabili degli istituti secondari”. E’ la denuncia che arriva da un gruppo di genitori di ragazzi diversamente abili che frequentano le scuole superiori del savonese.

A spiegare i contorni della questione sono proprio i genitori: “Come una doccia fredda, nel caldo mese di agosto le scuole hanno ricevuto la perentoria comunicazione del taglio dei fondi che sarebbero serviti per redigere i contratti degli educatori che da anni operano encomiabilmente, con grande empatia e professionalità, nelle classi frequentate da ragazze e ragazzi tra i 14 ed i 20 anni. Si tratta di ragazzi che nell’ambiente scolastico (e moltissime volte purtroppo solo lì) trovano quotidianamente spunti di crescita, arricchimento personale e culturale, occasioni di scambio comunicazionale e relazionale con i coetanei”.

» leggi tutto su www.ivg.it