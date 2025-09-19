La Fiera di San Matteo e i laboratori del gusto incoronano i “cannunetti” di Ceriale

Grande entusiasmo per il laboratorio “De.Co. a merenda”, che ha conquistato i tantissimi visitatori della Fiera di San Matteo grazie all’energia dei piccoli chef della scuola primaria Libero Badarò di Laigueglia. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Antiche Vie del Sale, ha celebrato il valore educativo e identitario dei prodotti a Denominazione Comunale, protagonisti di un racconto multisensoriale che ha unito due comunità: Ceriale e Laigueglia.

Grazie all’impegno dell’Associazione OK Ceriale e dei suoi volontari, i bambini hanno potuto scoprire e preparare i canunetti, dolce storico della tradizione cerialese recentemente riconosciuto come prodotto De.Co. dall’amministrazione comunale. I canunetti sono stati abbinati a una crema gelato artigianale ideata da Arianna Rapa della gelateria Sitibondo, ispirata alle paste di mandorla che le famiglie laiguegliesi preparavano durante le festività natalizie. La crema, intitolata al “borgo più bello d’Italia”, ha reso omaggio alla dolcezza e alla memoria del territorio.

