“La pace ha radici profonde”: a Fosdinovo la Summer School della Scuola di Pace “G. Taddeo”

Tre giorni di confronto, formazione e cultura sui temi della pace, dei conflitti e della solidarietà internazionale. È questo lo spirito de “La pace ha radici profonde”, la Summer School residenziale organizzata dalla Scuola di Pace “G. Taddeo” e promossa da Arci Liguria insieme ad Arci Nazionale e alle strutture regionali di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. L’iniziativa si terrà dal da oggi al 21 settembre presso il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo.

Il programma prende avvio nel pomeriggio con i saluti di Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria, e l’introduzione di Stefania Novelli, vicepresidente regionale e presidente di Arci La Spezia. Subito dopo, una tavola rotonda metterà al centro tre campagne: Stop ReArm, con l’intervento di Raffaella Bolini (vicepresidente Arci Nazionale); Palestina con altri occhi, presentata da Gianluca Mengozzi (Arci Toscana e presidente ARCS); e il movimento No Base di Pisa, raccontato da Lucia Gonnelli e Francesco Marchese. La giornata si concluderà con un dj set di Danilo “Othavio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com