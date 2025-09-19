Mennillo miglior tecnico del torneo dedicato a Yara Gambirasio, il Madonnetta si affilia alla Sampdoria

Ventata di euforia alla Polisportiva Madonnetta con la squadra dei Pulcini Under 10 (annata 2015). Al torneo “La passione di Yara”, che sostiene l’omonima associazione benefica nata a memoria della 13enne Yara Gambirasio uccisa nel 2011 a Valbrembo in provincia di Bergamo, non solo sfiorano il pareggio col Bologna che poi ha vinto la competizione, ma i piccoli biancorossi vedono premiato il loro allenatore quale miglior tecnico dell’evento.

“Quasi non posso crederci – è il commento di Paqualino Mennillo al riguardo – in mezzo ai mister di compagini tipo Juve e Inter, Milan e Torino, senza scordarsi qualche straniera, è toccato a me. Teniamo presente che l’intento, al di là dei risultati, era quello di gratificare la passione. Voglio ringraziare i miei ragazzi che, con comportamento irreprensibile in campo e fuori, hanno fatto emergere l’applicazione che alla Madonnetta ci mettiamo. Puntiamo alla crescita umana, ancor più che a quella calcistica, del giocatore”. A coadiuvarlo Giancarlo Milani.

