Montefiori a Brogi: “Pd sarà sempre al fianco di chi sceglie il dialogo e rifiuta la guerra”

“In merito alle dichiarazioni dell’assessore Brogi sulla “Marcia della Pace”, voglio ribadire con chiarezza alcuni punti. La pace non è mai di parte: ogni iniziativa che invita a riflettere sull’orrore della guerra, qualunque essa sia, va sostenuta e non delegittimata. La marcia di venerdì nasce per unire, non per dividere; nasce per dare voce a studenti, insegnanti, famiglie e cittadine e cittadini che non vogliono abituarsi alle immagini dei massacri che arrivano da Gaza, una delle molte lodevoli iniziative che vedono protagonisti docenti e istituti scolastici del territorio”. Così Iacopo Montefiori, segretario provinciale del Pd, che prosegue: “Il ruolo di una dirigente scolastica che richiama la comunità al valore universale della pace non può essere ridotto a un’operazione di parte. Anzi, è esattamente il contrario: è un atto educativo e civile che dovrebbe trovare il sostegno pieno delle istituzioni tutte, in città. Per questo, la politicizzazione non nasce da chi promuove la pace, ma da chi prova a mettere in dubbio la legittimità di un’iniziativa che appartiene a tutte e a tutti. Le scuole non devono avere paura di parlare di pace, semmai devono essere incoraggiate a farlo. É questo che dovrebbe fare una amministrazione che si muove pienamente nel solco costituzionale. Voglio ringraziare e manifestare la più ampia solidarietà ai dirigenti, ai docenti alle ragazze e ai ragazzi che con questa iniziativa stanno facendo parte del lavoro che le istituzioni democratiche non sono in grado di fare. Il Partito Democratico della Spezia – conclude – sarà sempre al fianco di chi sceglie il dialogo e rifiuta la guerra”.

