Monza – Sampdoria. Donati in conferenza: “Ho provato qualcosa di diverso, Coucke confermato”

Domani alle 17,15 in trasferta la Sampdoria cerca i primi punti in campionato contro il Monza. La formazione lombarda, retrocessa lo scorso anno, ha 4 punti in classifica dopo tre giornate. Mister Massimo Donati, in conferenza stampa, ha svelato di aver provato qualcosa di diverso in settimana ma che in porta sarà confermato Coucke. Non ci sarà Ferrari, anche se seguirà il gruppo per stargli vicino. Ha anche difeso la squadra e il suo lavoro sottolineando che il gruppo si allena bene in settimana e che i sei goal subiti da palla inattiva su sette sono negativi, certo, ma anche portatori di un aspetto positivo, ovvero che la squadra tatticamente non ha subito contro nessuno. Donati ha poi rimarcato la capacità della Sampdoria di arrivare sulla trequarti ma anche i difetti in fase di finalizzazione.

Poche parole di circostanza, si cambia

