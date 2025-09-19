Portofino Talks: dall’energia all’intelligenza artificiale, confronto in piazzetta

Inatteso, è giunto anche il nuovo ambasciatore Usa in Italia Tilman J, Fertitta. A “Portofino Talks”, in piazzetta, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la ministro Daniela Santanchè, il viceministro Edoardo Rixi, l’onorevole Ilaria Cavo, i presidenti di Regione Liguria Marco Bucci e della Lombardia Attilio Farina. E tra i numerosi ospiti anche Augusto Sartori (Enit) e l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e, naturalmente, il sindaco Matteo Viacava con il vicesindaco Giorgio D’Alia che hanno fatto gli onori di casa. Imprenditori, manager, politici ed esperti hanno discusso sui temi di attualità quali l’energia e l’intelligenza artificiale.

Un convegno che al rigore imprenditoriale unisce un tocco di mondanità. A Portofino anche molti turisti, per la concomitanza del Salone Nautico. E tutti parlano della presenza in rada a bordo del “Seven Seas” di Steven Spielberg con Michelle Obama.

