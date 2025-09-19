Quiliano, il 23 settembre l’inaugurazione della scuola primaria Don Peluffo

Quiliano. Si svolgerà martedì 23 settembre alle 11 l’inaugurazione della nuova struttura della scuola primaria Don Peluffo di Quiliano e saranno proprio gli alunni della scuola a fare da “piccole guide” accompagnando i presenti in un percorso alla scoperta degli spazi rinnovati, raccontando la loro “nuova” scuola.
“È con grande soddisfazione che annunciamo l’ufficiale riapertura della scuola primaria ‘Don Peluffo’ di Quiliano. Gli interventi realizzati hanno riguardato l’adeguamento strutturale antisismico, l’efficientamento energetico e la prevenzione incendi dell’edificio scolastico” dichiara il sindaco di Quiliano Nicola Isetta