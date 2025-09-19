Rapallo: “Scenari immobiliari” all’Excelsior Palace Hotel

All’Excelsior Palace Hotel di Rapallo la prima giornata del Forum scenari immobiliari: “A new era – una nuova era”, l’evento di riferimento per il real estate in Italia: un appuntamento chiave per chi opera nel settore e desidera informarsi, conoscere, analizzare mercati e aziende italiane ed estere, attraverso un confronto/scambio di opinioni con i protagonisti. Giunto alla sua 33ª edizione, il Forum cerca come sempre di proiettare lo sguardo sul domani dell’immobiliare, mettendo in luce ancora una volta le eccellenze di questo settore. Temi guida della 33ª edizione: investire nell’Italia; i sevizi del futuro; sviluppo dei territorio e investimenti in infrastrutture e real estate; scenari 2025; mercati e società.

» leggi tutto su www.levantenews.it