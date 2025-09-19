Rapallo: “Segnalato a Corte dei Conti e Anac l’affidamento dei parcheggi”

Da Andrea Carannante, consigliere comunale a Rapallo

In qualità di consigliere comunale ho depositato un’interrogazione a risposta scritta riguardo l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi comunali a Portofino Mare S.r.l. per oltre 73 mila euro. Ho ritenuto doveroso segnalare la vicenda non solo al Comune, ma anche alla Corte dei Conti, all’ANAC, alla Prefettura di Genova e al Protocollo del Comune di Rapallo, in quanto presenta profili che considero anomali e potenzialmente lesivi per la trasparenza amministrativa e per l’interesse pubblico. Ritengo grave che, a pochi giorni da dichiarazioni ufficiali di “assenza di affidamento formale”, sia seguita una determinazione dirigenziale che affida un servizio di così forte impatto economico e sociale, senza alcuna evidenza pubblica.

