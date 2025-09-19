Salis zittisce le voci: “Sono la sindaca di Genova, non mettetemi in contrapposizione con Elly Schlein”

Genova. “Credo che sia un esercizio assolutamente inutile perché io sono la sindaca di Genova e non voglio essere messa in contrapposizione con Elly, che non solo mi ha sostenuto tantissimo, ma sta facendo un lavoro incredibile per unire il centrosinistra”.

Con queste parole Silvia Salis, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico, stronca le voci su una sua possibile candidatura alla guida del campo largo in vista delle politiche del 2027, quando il campo progressista dovrà trovare un (o una) leader da opporre a Giorgia Meloni.

» leggi tutto su www.genova24.it