San Fruttuoso: labrador soccorso dai vigili del fuoco grazie al canotto in dotazione

Nel tardo pomeriggio, un labrador sfuggito al controllo dei proprietari è finito su una roccia protesa sul mare nella baia di San Fruttuoso. Incapace di tornare sul sentiero. Scattato l’allarme sono giunti a San Fruttuoso i vigili del fuoco di Rapallo. Grazie al gommone ricevuto recentemente in dotazione, sono riusciti a raggiungere il cane che si è lasciato prendere a bordo, probabilmente consapevole che i vigili del fuoco rappresentavano la sua unica salvezza. E’ stato quindi accompagnato sul sentiero dove i proprietari lo attendevano.

» leggi tutto su www.levantenews.it