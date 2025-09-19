Savona, proseguono le iscrizioni al premio “Coretti” 2025 della Confraternita dei Santi Agostino e Monica

Savona. La confraternita dei Santi Agostino e Monica di Savona, con il patrocinio della diocesi di Savona-Noli e del giornale online L’Eco di Savona, ha indetto e organizzato, per l’ottava edizione consecutiva, il premio “Professor Alessandro Coretti 2025”.

L’iniziativa, di cui il direttore artistico e curatore è il priore Felicino Vaniglia (che si è avvicendato a Roberto Pizzorno, tra i promotori del progetto), si svolgerà nei giorni dal giovedì 9 al mercoledì 15 ottobre dalle 16 alle 18, all’interno della chiesa di Santa Lucia (date e orari in cui avverrà l’ingresso gratuito del pubblico alla mostra). In tali occasioni, i visitatori potranno esprimere su apposita scheda tre preferenze sia per la sezione Adulti sia per quella Giovani, visionando l’esposizione, che prevede la partecipazione di 25-30 opere in concorso. Una qualificata commissione di cinque esperti stabilirà invece i vincitori del Premio della Critica.

