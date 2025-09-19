Scarpe antinfortunistiche: guida alla scelta

Le scarpe antinfortunistiche sono Dispositivi di Protezione Individuale che permettono di salvaguardare i piedi dei lavoratori da vari tipi di incidenti, a cominciare da quelli causati dalla caduta di oggetti pesanti fino a quelli provocati da oggetti acuminati, incendi e via dicendo. Oltre a questo, aiutano a ridurre il rischio di scivolamento e di scossa elettrica, nonché a garantire il giusto comfort durante tutto l’arco della giornata lavorativa.

I tipi di protezione e supporto forniti non sono sempre i medesimi, ma variano a seconda del modello di calzatura scelto. Sugli e-commerce dei rivenditori specializzati, come Leroy Merlin, è possibile trovare una vasta gamma di scarpe antinfortunistiche di buona qualità, realizzate nel rispetto delle norme in vigore e pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza. In questo articolo andremo a scoprire come scegliere il modello giusto.

» leggi tutto su www.genova24.it