Sindacati agli autisti: “Da lunedì stop straordinari e rientri in servizio e rispetto rigoroso limiti velocità”

Sospensione di prestazioni straordinarie e rientri in servizio nei giorni di riposo per esigenze aziendali; rispetto rigoroso dei limiti di velocità durante i turni di linea. E’ quanto chiedono al personale viaggiante del trasporto pubblico locale, a far data da lunedì 22 settembre, le organizzazioni sindacali Uiltrasporti, Faisa Cisal, Cobas e Ugl autoferro, all’indomani dell’incontro in cui si è registrato il fallimento della trattativa sulla contrattazione di secondo livello tra sindacati e Atc Esercizio.

“L’azienda, durante l’ultimo incontro, ha confermato la propria posizione senza alcuna apertura al confronto, respingendo le nostre proposte e rifiutando ogni possibilità di mediazione – affermano in una nota congiunta le quattro organizzazioni sindacali -. Conseguentemente invitiamo tutti i colleghi a dare un segnale forte e unitario attraverso: sospensione delle prestazioni straordinarie; sospensione dei rientri in servizio nei giorni di riposo per esigenze aziendali; rispetto rigoroso dei limiti di velocità durante i turni di linea”.

