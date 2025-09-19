Val Graveglia: tre escursioniste disperse a Nascio; le stanno cercando i vigili del fuoco

Tre escursioniste hanno deciso di fare una camminata in Val Graveglia, nel verde che circonda la frazione di Nascio. Ma si sono rese conto di essersi disperse; incapaci di ritrovare la strada del ritorno. Erano le 18.20. Il cellulare in questi casi rappresenta un’ancora di salvataggio. Una telefonata al 118 e, tracciate le coordinate, i vigili del fuoco di Chiavari sono partiti alla ricerca delle due donne che stanno bene. Raggiunte e rassicurate sono state riportate sulla carrozzabile.

