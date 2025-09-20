Bologna – Genoa, Vieira: “Rigore difficile da accettare, ma episodio che non si può controllare”

Genova. Patrick Vieira ha ritrovato la calma dopo il cartellino rosso nell’occasione del rigore dato contro al Genoa che è costato la sconfitta alla sua squadra. Sull’espulsione commenta: “Se ho sbagliato chiedo scusa all’arbitro, ho toccato la sua parte sensibile, si è sentito un po’ offeso, ma non glio ho mai mancato di rispetto. Anche loro devono capire che la parte emozionale fa parte del gioco”.

Una decisione difficile da accettare, dice Vieira, che ha fatto parte del panel Uefa misto arbitri-giocaori che si occupava di dare vita a un calcio che fosse un po’ più comprensibile e con regole certe. Sollecitato dai giornalisti, conferma che c’è il rischio che il calcio perda un po’ il suo senso: “È successo a Bologna contro la Roma, ma stavolta è andato a favore loro. Credo che le decisioni debbano essere più chiare per gli arbitri. Dobbiamo chiarire queste situazioni, se vogliamo aiutare gli arbitri si deve essere più chiari sul gioco“.

» leggi tutto su www.genova24.it