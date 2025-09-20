Calcio/ Samp, quarto ko di fila: decide Alvarez dopo un errore di Coucke

La Sampdoria incassa un nuovo ko in campionato e perde 1-0 contro il Monza, in una gara che lascia i blucerchiati ancora fermi a 0 punti. A Marassi la formazione guidata da Donati sbaglia un rigore, resta in inferiorità numerica già nel primo tempo e paga a caro prezzo un errore del portiere Coucke.

Donati sceglie Coucke tra i pali, con la linea a tre composta da Hadzikadunovic, all’esordio, Riccio e Vulikic. Sugli esterni Depaoli e Venuti, in mezzo al campo Henderson e Abildgaard. A supporto di Cuni ci sono Barak e Cherubini.

