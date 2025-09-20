Ciclismo/ A Rapallo volata trionfale per Alessandro Fancellu

Alessandro Fancellu ha costruito la sua vittoria già dalla pianura; poi ha staccato tutti sulla salita da Recco a Ruta. Ha vinto l’ultimo Gran Premio della Montagna, all’imbocco della galleria: e a quel punto nessuno è stato più in grado di riprenderlo fino al traguardo sul lungomare di Rapallo. Ha rispettato in pieno le aspettative questa sessantesima edizione della Milano–Rapallo, la grande classica di fine estate che riporta le due città a dialogare lungo un filo di quasi centottanta chilometri. La partenza è scattata a mezzogiorno da Albairate, con via ufficiale a Ozzero (a pochi km da Milano) e poi il gruppo si è disteso tra la pianura lombarda e piemontese prima di piegare verso la Liguria. Da lì in avanti è stata la sequenza di salite a fare selezione: il Passo della Scoffera, il traforo delle Ferriere, la Val Fontanabuona con la novità della Calcinara di Uscio, quindi il Colle Caprile e infine l’ultima rampa di Ruta, balcone naturale sul golfo.

Sul traguardo del lungomare Vittorio Veneto la volata ristretta a quattro corridori ha premiato Alessandro Fancellu del Team Ukyo, che ha bruciato negli ultimi cento metri il colombiano Martin Santiago Herreño della VF Group–Bardiani e l’italiano Diego Bracalente della MBH Bank Ballan. Una vittoria di prestigio, arrivata dopo quasi 180 chilometri con un dislivello complessivo vicino ai 1700 metri.

