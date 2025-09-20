COMMENTA
Dal Cep a Quinto, al via il rifacimento dei marciapiedi nei nove Municipi

Genova. Prosegue il piano di manutenzioni del Comune, dedicato in queste settimane agli interventi straordinari sui marciapiedi.

Sono infatti stati individuati dai nove municipi i tratti di strade che hanno necessità di manutenzioni: “Come avevamo annunciato fin dall’inizio del nostro mandato – spiega l’assessore alle Manutenzioni e ai lavori pubblici Massimo Ferrante – abbiamo stanziato ulteriori 300.000 euro per lavori di rifacimento di marciapiedi in tutta la città a cura di Aster, che deve tornare a concentrarsi sul proprio ‘core business’ della manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra città. I lavori partiranno già nelle prossime settimane, tra ottobre e novembre”.

