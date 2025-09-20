Domenica riapre la caccia a lepre e fagiano, dal 1° ottobre squadre nei boschi per i cinghiali

Riapre domani, 21 settembre 2025, la caccia in Liguria. In questa prima fase le specie nel mirino sono lepre, pernice rossa, fagiano e starna, merlo, tordo bottaccio e colombaccio, la maggior parte delle specie acquatiche. È sospesa la caccia a moriglione, pavoncella e tortora selvatica.

Il calendario venatorio ligure è tuttavia come sempre variegato. Dal 1° ottobre al 30 novembre 2025 sono previste due giornate aggiuntive, esclusivamente da appostamento, per colombaccio, merlo e tordo bottaccio, e una giornata per tordo sassello e cesena. Il periodo di caccia alla beccaccia andrà dall’1 ottobre 2025 al 19 gennaio 2026. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio potrà essere esercitata solo in forma esclusiva e per un massimo di due giornate, a scelta del cacciatore.

