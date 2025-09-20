Dramma sul monte Penna: 25enne precipita in burrone mentre cerca funghi

Val d’Aveto. Soccorsi mobilitati sabato mattina per raggiungere un giovane di 25 anni precipitato da un costone sul monte Penna, sopra Santo Stefano d’Aveto, durante un’escursione per cercare funghi.

È successo sul versante emiliano del monte, un’area di fatto rientrante nel Comune di Tornolo. A dare l’allarme è stato un compagno di battuta, che dopo avere sentito l’amico urlare non è più riuscito a trovarlo e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco, e il 118 di Lavagna ha inviato anche l’elicottero Drago.

