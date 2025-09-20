Ecco “La Casa in Piazza” tra stand, visite guidate e seminari su come migliorare la propria abitazione

Inaugurazione in grande stile per “La Casa in Piazza”, evento dedicato alle imprese che si occupano di “casa” organizzato da Confartigianato in piazza Luni e Piazza Matteotti sino a domenica 21 realizzato con il contributo del Comune di Sarzana, Camera di Commercio Riviere di Liguria, banca BVLG.

In apertura della kermesse sono intervenuti Paolo Figoli, presidente di Confartigianato; Cristina Ponzanelli, sindaca di Sarzana; Davide Mazzola, vice presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria; Luca Ponzanelli,assessore alle attività produttive; Massimiliano Alì, presidente Ordine degli Architetti della Spezia; Agnese Bucchi, presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Spezia; Franco Elisei, sirigente Ist. Cardarelli e Liceo Artistico, Silvia Orlandini, area eventi Confartigianato. Presenti inoltre i vertici di Confartigianato, la Sen. Stefania Pucciarelli e Gianmarco Medusei in rappresentanza della Regione Liguria. “Le imprese sono in piazza – ha spiegato Paolo Figoli, presidente Confartigianato – per incontrare i cittadini e rispondere alle loro domande su edilizia, vendita e acquisto di una casa, energia rinnovabile, pitturazioni, arredi, tende, illuminotecnica, ecc”.

