Ellertsson, dopo il primo gol col Genoa guarda subito avanti: “Vogliamo fare di più”

Genova. In queste prime giornate di campionato avare di punti, Vieira può contare su Ellertsson. L’islandese, autore della momentanea rete del vantaggio del Genoa a Bologna, ha confermato di essere uno dei più in forma e soprattutto di poter rendersi pericoloso in campo aperto.

Il centrocampista è un vero jolly e Vieira a inizio stagione aveva detto che avrebbe potuto utilizzarlo in mezzo al campo, ma siccome ha gamba ed è particolarmente dinamico, il mister lo sta sfruttando da esterno. A destra per gran parte della partita, nel finale utilizzato a sinistra: “Gli ho cambiato la fascia perché volevo fargli aiutare Martin, c’era l’aspetto fisico da prendere in considerazione con Vitinha. A destra è stato bravissimo, con la sua velocità ha messo l’avversario in difficoltà”, ha detto Vieira nel post gara.

