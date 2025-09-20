Fondazione Devlata, sabato lo spettacolo di danza teatro “Blu” – Io sono Io

Sabato 27 settembre alle 19.00 Fondazione Devlata (Via Cisa 127, Loc. Boettola – Sarzana) ospita “Blu” – Io sono Io, spettacolo di danza teatro che nasce dall’incontro casuale tra Bolli e due ballerini spagnoli professionisti: Kevin e Dani. “L’idea è stata quella di creare insieme uno spettacolo prendendo spunto dalla personalità di Bolli (ragazzo down di 23 anni) e dal suo modo improbabile e stupefacente di percepire la vita”, leggiamo nella nota di presentazione dello spettacolo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (i posti sono limitati) e indicazione del numero di partecipanti.

Per prenotare, inviare una mail a info@fondazionedevlata.eu.

Contatti WhatsApp al numero 339 6854534 (no prenotazioni).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com