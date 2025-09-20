“Gaggiola in musica”, tre concerti d’organo al santuario di Sant’Antonio

Arriva alla terza edizione “Gaggiola in musica”, la rassegna inaugurata nel 2023 in occasione dei festeggiamenti di San Francesco d’Assisi presso il santuario di Sant’Antonio di Padova in Gaggiola.

Questo progetto, promosso dal santuario grazie alla sensibilità dei frati nei confronti della musica e con la direzione artistica del maestro Davide Lucchi, viene quest’anno inserito nella più ampia cornice della rassegna “Il Suono del Tempo” grazie alla preziosa collaborazione con l’associazione musicale Cesar Franck, la quale da tanti anni promuove la musica d’organo in città.

Anche quest’anno, racconta l’organista Davide Lucchi, “la volontà è di diffondere la cultura attraverso la musica, dando l’occasione di ascoltare uno strumento molto legato alla liturgia al di fuori delle sue normali mansioni. L’idea è venuta anche per valorizzare il nostro organo, che nel 2022 è stato oggetto di una importante manutenzione straordinaria. È stato chiaro da subito che le date dovessero rispecchiare l’anima francescana di questo luogo. In questo modo i tre appuntamenti in programma donano un’ampia cornice alla grande festa liturgica dedicata al Santo di Assisi, fissata il 4 ottobre.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com